Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın Larnaka Limanına demirleyen ABD’nin “USS Mount Whitney” amiral gemisinde, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, ABD Güney Kıbrıs Büyükelçisi Julie Fisher ve RMMO Komutanı Yeorgios Cicikostas’ın katıldıkları bir etkinlik düzenlendiğini yazdılar.

Habere dün gerçekleştirilen etkinlikte konuşmacılar, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki sözde önemli rolünü ve Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki yakın ilişkileri vurguladılar.

Rum Savunma Bakanı Palmas konuşmasında ABD 6’ıncı filosunun 75’inci yıldönümünü kutlarken, ABD Büyükelçisi Fisher ise, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki çatışma alanlarından ABD vatandaşlarının tahliyesinde üstlendiği rolün önemine vurgu yaptı.

Fisher ayrıca, Hamas, Hizbullah, Husiler ve İran’ın tehditleri sebebiyle ABD deniz kuvvetlerinin bölgedeki varlığının ve RMMO’yla işbirliğinin arttığını da öne sürdü.

RMMO Komutanı Cicikostas ise, ABD deniz kuvvetlerini bir kez daha ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filo Komutanı Jeffrey Anderson ise konuşmasında; ABD gemilerinin Limasol ve Larnaka limanlarında, önemli görevlerine devam etmeden önce ikmal yapabilecekleri bir yerleri olduğunu, karada ise ABD ile Rum özel kuvvetlerinin birlikte eğitimler gerçekleştirdiklerini söyledi.