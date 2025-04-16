Kaspersky, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde yaptığı anket kapsamında, Türkiye'de 11-17 yaş arası çocukların internet kullanımına ilişkin verileri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan ankete göre, Türkiye'de internet kullanan çocukların yüzde 46'sı çevrim içi etkinliklerini ailelerinden gizliyor. Bu oran, anketin yapıldığı bölge genelinde ise yüzde 48'e ulaşıyor.

Türkiye'deki çocukların yüzde 33'ü tüm cihazlarına şifre koyarak internet faaliyetlerini gizlemeyi tercih ederken, yüzde 20'si tarama geçmişini her çevrim içi girişin ardından siliyor. Gençlerin yüzde 17'si ise internete yalnız kaldıklarında bağlanmayı seçiyor.

Türkiye'de çevrim içi etkinliklerini saklayan çocukların yüzde 57'si, ebeveynlerinin internette ne kadar zaman geçirdiklerini bilmesini istemiyor.

Katılımcıların yüzde 16'sı saldırgan veya yetişkinlere yönelik içerikleri ziyaret ettiklerini belirtirken, yüzde 29'u yetişkinlere yönelik içerikleri gizliyor. Gençlerin yüzde 45'i sıkça ziyaret ettikleri internet sitelerinin aileleri tarafından görülmesini istemiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, "Ebeveynlerin çocuklarının tüm çevrimiçi faaliyetlerini izleyememesi anlaşılabilir bir durumdur. Ancak bunu yapmak şart değil." ifadesini kullandı.

Ebeveynlerin çocuklarla yakın ilişkiler kurmasının ve sürdürmesinin daha önemli olduğunu belirten Jedidi, şunları kaydetti:

"Dijital yaşamlarıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere deneyimleri hakkında onlarla düzenli olarak sohbet edebilirsiniz. Endişeleri olduğunda onlara ulaşmanızı sağlayan bir iletişim stratejisi kurabilirsiniz. Ebeveyn kontrolü uygulamak çocuğunuza güvenmemek anlamına gelmez. Bu, diğer unsurların yanı sıra cihazları ve içindeki verileri koruyabileceğiniz mantıklı bir önlemdir. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarının hangi siteleri ziyaret edeceğini ve hangi oyunları oynayacağını kontrol etmesinin yanı sıra dosya indirmelerini sınırlamasını, istenmeyen konulardaki içeriğe erişimin engellemesini ve gizli bilgilerin ifşa edilmesinin önüne geçilmesini sağlar."