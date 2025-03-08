Politis’e göre AKEL Avrupa Konseyi’nin AB’yi militarize etme süreci başlattığını ve bunun aslında bir savaş hazırlığı olduğunu vurguladığı açıklamasında, “AB Avrupa’yı yeniden silahlandırma ve savaş ekonomisine sokmaya karar vererek bir dünya savaşı kabusunu yakınlaştırıyor, bir yandan da Avrupa halklarının yaşam düzeyinde tarihi bir gerilemeye sürüklüyor.” vurgusunu yaptı.

AKEL, açıklamasında, Hristodulidis hükümetini “sosyal politika ödeneklerinin savaş sanayiine aktarılması kararına destek vererek, AB-NATO bağlantısının derinleşmesine rıza göstererek, savaşın yerleşmesi için Ukrayna’nın silahlandırılmasını destekleyerek bu tehlikeli sürecin parçası olmakla” suçladı.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis ise “önceliklerinin, ülkenin egemenliğini ve halkı koruyacak güçlü bir savunma sağlayarak ülkeyi korumak olduğunu” öne sürdü ve AKEL’in, dış politikanın yönelimini, AB’nin oy birliğiyle tercih ettiği stratejiyi algılama biçimine ve ülkenin savunma ve caydırıcılığının güçlendirilmesi gereğine dair önceliklendirme şekline karşı olduklarını söyledi.

Haravgi haberi “AB’nin ‘Savaş Ekonomisi’ Halkları Terörize Ediyor… Kalkınma Bankası’ndan Paraları Alıp Savaş Sanayiine Yatırıyorlar” başlığıyla manşetten, “AKEL: AB’nin Yeniden Silahlanma Kararı Bir Dünya Savaşı Kabusunu Yakınlaştırıyor” başlığıyla da iç sayfasından verdi.