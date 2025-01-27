Larnaka Havalimanı’nda iki yolcu 148 karton “kaçak” sigara ile yakalandı.

Alithia’nın haberine göre Rum Gümrük görevlileri İngiltere’ye gitmek üzere Larnaka Havalimanı’na giden 43 ve 65 yaşlarındaki İngiliz vatandaşı iki yolcunun bavulunda yaptığı aramada, 148 karton sigara buldu.

Sigaraların üzerinde Türkçe ve Yunanca “sigara sağlığa zararlıdır” ibaresi, gümrüksüz olduklarına dair güvenlik ve izlenebilirlik kodu bulunmadığından, gümrüksüz ("kaçak") oldukları belirlendi.

Üzerlerinde Yunanca ve Türkçe sigaranın tehlikeleri hakkında uyarı, gümrüksüz olduklarını gösteren güvenlik özelliği ve benzersiz izlenebilirlik kodu yoktu. Sigaralara el konuldu, suçüstü yakalanan yolculara 70 bin euro ceza kesildi.