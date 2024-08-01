Politis gazetesi, DİKO Milletvekili Orfanidis’in KİP Başkanı’na bir mektup gönderdiği ve Larnaka Havaalanı'nda Yemen uyruklu bir teröristin yakalandığı bilgisinin doğru olup olmadığını sorguladığını yazdı.

Habere göre Orfanidis 22 Temmuz tarihli mektubunda, “birkaç gün önce Yemen kökenli bir şahsın Fransız pasaportuyla Larnaka Havaalanı'na geldiği, tüm kontrolleri geçtiği ve üçüncü ülkeden gelecek başka bir şahsı uzun süre beklemesi sebebiyle şüpheleri üzerine çekmesinin ardından yakalandığını” belirterek “şahsın Fransız pasaportunun çalıntı olduğunun tespit edildiği, valizlerinde yapılan aramada ise füzeler, dronlar, mayınlar ve benzeri şeylere dair notlar ile bir can yeleği bulunduğu yönünde bilgiler edindiğini” belirtti.

Gazete, Orfanidis’in KİP başkanına, bu bilgilerin doğru olup olmadığını sorduğunu ve yanıt beklediğini de aktardı.