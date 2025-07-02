Lapta’da dün sabah meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’na göre, Lapta'da JZ 095 plakalı aracıyla ana yola kontrolsüz çıkan Nahide Gazi (K-79), Muhammed Kara’nın (E-25) kullandığı SZ 497 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kara’nın aracı yoldan çıkarak yaklaşık 3 metrelik hendekten aşağıya düşerek tavanı üzerinde durdu.
Kazada yaralanan Muhammed Kara ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Zekiye Kara (K-45) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.