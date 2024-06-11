Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akıncılar'da Margo Çiftliğinde meydana gelen hayvan hırsızlığıyla ilgili tutuklanan Ahmet Gezdigeldi, Kemal Özkan, Ediz Diker ve Emre Dolat bugün yeniden “ambar açma, hayvan sirkatı, sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz “suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Soner Şaban mahkemede olguları aktardı. Polis, 25 Mayıs- 4 Haziran 2024 tarihileri arasında saat 23.50 sıralarında Akıncılar’da Margo Çiftliği diye bilenen yerde Y.P’ye ait mandıra içerisine giren Kemal Özkan, Ahmet Gezdigeldi, Ediz Diker ve Emre Dolat’ın 26 adet kuzuyu araca yükledikten sonra, ambarın kilidini kırarak içeri girdiklerini ve kamera kayıt cihazını da alarak, çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlılar Kemal Özkan ve Ahmet Gezdigeldi’nin ET 598 plakalı araç ile birlikte kaçarken, arazi ve mandıranın sahibinin oğlu K.P ve Demirhan Karakolu’ndan ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu yakalandıklarını açıkladı. Polis, zanlıların kaçmaya çalıştıkları esnada 4 kuzuyu araçtan attıklarını ifade etti. Polis, araçtan atılan 4 kuzunun bulunduğunu ancak mandıra sahibinin 26 adet kuzu daha kayıp olduğunu söylediğini ve bu kuzuların henüz bulunmadığını söyledi.

Polis, Ahmet Gezdigeldi ve Kemal Özkan’nın 8 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süre temin edildiğini hatırlattı. Polis, zanlının Diker’in de 9 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, aranan şahıs olan Emre Dolat’ın da 9 Haziran’da Demirhan Polis Karakoluna gelerek, teslim olduğunu açıkladı.

Polis, Ahmet Gezdigeldi ve Kemal Özkan’nın ifadelerinde 25 Mayıs’ta aynı mandıradan 4 adet kuzu çaldıklarını ve İzzet Ertulga’ya sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların kuzulara karşın almış oldukları 18 bin liranın bir kısmını Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda harcadıklarını, bir kısmını ise yeme içmede harcadıklarını açıkladı.

İzzet Ertulga’nın hırsızlık mal kabulü suçundan dolayı tutuklu olduğunu anımsatan polis, ifadesinde suçunu kabul ederek, zanlıların birkaç kez kendisine çaldıkları kuzu sattıklarını söylediğini açıkladı.

Polis, Ertulga’nın mandırasında yapılan araştırmada tespit edilen kuzuların bazılarının kulak numaralarının birçok şahsa ait olduğunu ve bazı kulak numaralarının ise Veteriner Dairesinde kayıtlı olmadığını belirlediklerini kaydetti. Polis, kuzuları çalan zanlıların olayda kullandıkları iki aracın, cep telefonlarının, çaldıkları kamera kayıt cihazının emare olarak alındığını belirtti.

Polis, 25 Mayıs’ta Özkan ve Gezdigeldi’nin çaldığı 4 kuzunun zanlılar Diker ve Dolat’la alakası olup olmadığını araştıracaklarını kaydetti. Polis, Ertulga’nın satın almış olduğu 4 kuzuyu kesip, marketlere dağıttığını söylediğini, ancak çalınan diğer kuzuların akıbetinin belli olmadığını açıkladı. Olayın haber olması ve sosyal medyada yayılması üzerine aynı bölgeden birçok kuzu hırsızlığıyla ilgili şikayet aldıklarını kaydeden polis, bu yönde de araştırma başlattıklarını dile getirdi.Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.