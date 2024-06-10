Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akıncılar'da Margo Çiftliğinde meydana gelen hayvan hırsızlığıyla ilgili Ahmet Gezdigeldi, Kemal Özkan, Ediz Diker’in ardından Emre Dolat ile İzzet Ertulga da tutuklandı. İzzet Ertulga hırsızlık mal kabulü, Emre Dolat ise “ambar açma, hayvan sirkatı, sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz “suçlarından bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Soner Şaban mahkemede olguları aktardı. Polis, 25 Mayıs- 4 Haziran 2024 tarihileri arasında saat 23.50 sıralarında Akıncılar’da Margo Çiftliği diye bilenen yerde Y.P’ye ait mandıra içerisine giren Kemal Özkan, Ahmet Gezdigeldi, Ediz Diker ve Emre Dolat’ın 30 adet kuzuyu araca yükledikten sonra, ambarın kilidini kırarak içeri girdiklerini ve kamera kayıt cihazını da alarak, çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlılar Kemal Özkan ve Ahmet Gezdigeldi’nin ET 598 plakalı araç ile birlikte kaçarken, arazi ve mandıranın sahibinin oğlu K.P ve Demirhan Karakolu’ndan ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu yakalandıklarını açıkladı. Polis, zanlıların kaçmaya çalıştıkları esnada kuzuları araçtan attıklarını ifade etti. Polis, Ahmet Gezdigeldi ve Kemal Özkan’nın 8 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süre temin edildiğini hatırlattı. Polis, zanlının Diker’in de 9 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, aranan şahıs olan Emre Dolat’ın da 9 Haziran’da Demirhan Polis Karakoluna gelerek, teslim olduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlı İzzet Ertulga’nın ise zanlıların çaldığı 40 bin TL değerindeki 4 kuzuyu piyasa değerinin altında 18 bin TL’ye alarak, hırsızlık mal kabulü suçunu işlediğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, Emre Dolat’ın 1 gün, İzzet Ertulga’nın 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, İzzet Ertulga’nın 2 gün, Emre Dolat’ın 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.