Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akıncılar’da Margo Çiftliği diye bilenen yerin doğu kısmında bir mandıradan kuzu çaldıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Kemal Özkan ve Ahmet Gezdigeldi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Metin Cengiz olayla ilgili bulguları aktardı. Cengiz, huzurdaki zanlıların “Ambar Açma , Hayvan Sirkatı , Sirkat , Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz” suçlarına methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, 7 Haziran 2024 tarihinde saat 23:50 raddelerinde Akıncılar’da Margo Çiftliği diye bilenen yerin doğu kısmında ayni yerde sakin Y.P’ye ait mandıra içerisine giren henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen Suzuki marka araç ve ET 598 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa’da sakin zanlılar Kemal Özkan ve konu araçta yolcu olarak bulunan Düzova’da sakin zanlı Ahmet Gezdigeldi’nin, konu mandıra içerisinde bulunan ve sayısı henüz tespit edilemeyen kuzuları sirkat ederek konu araca yükledikten sonra, mandıra içerisinde kilitli vaziyette bulunan ambarın kilidini kasten ve kanunsuz olarak kırıp ambar içerisine giriş yaptıktan sonra ambar içerisinde muhafaza edilen kamera kayıt cihazını sirkat edip çıkış yaptıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlılar Kemal Özkan ve Ahmet Gezdigeldi’nin ET 598 plakalı araç ile birlikte, konu arazi ve mandıranın mal sahibi ve mal sahibinin oğlu K.P ve Demirhan Polis Karakolu’ndan oluşturulan bir polis ekibince gerçekleştirilen takip neticesinde yakalandıklarını söyledi. Polis zanlıların kaçmaya çalıştıkları esnada kuzuları kullanımlarındaki araçtan attıklarından dolayı kuzuların henüz tespit edilemediğini ancak sirkat edilen kamera kayıt cihazı ile araç emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlıların sözlü beyanları olduğunu, bu beyanların teyit ve tekzip edileceğini aranan kuzular olduğunu ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğundan zanlıların ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.