

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, 19 Şubat'ta Washington'da yapılan Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibinin (MSMT) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, BMGK tarafından alınan yaptırım kararlarını uygulamak üzere toplantı yapan 11 ülke kınanırken, bu girişimin "Kuzey Kore'nin egemenlik hakkını savunmak için karşılık vermesine yol açacağı" belirtildi.

MSMT'nin "uluslararası barışı sağlamak yerine zedeleyen yasa dışı suç örgütü" olarak tanımlandığı açıklamada, Kuzey Kore'nin "çağ dışı yaptırımlar" için muafiyet talep etmeyeceği ifade edildi.

- Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'nin katılımıyla 19 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'da MSMT Yönlendirme Komitesi'nin açılış toplantısı düzenlenmişti.

MSMT'ye katılan ülkelerin, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ile balistik füze programlarından kaynaklanan tehdidi ele alma konusunda kararlı olduğu vurgulanmıştı.



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