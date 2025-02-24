Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar özel temsilcisi Julie Bishop, ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) ülkelerine dönmelerini sağlayacak siyasi çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Özel temsilci Bishop, Bangladeş'e ziyareti kapsamında, geçici hükümetin Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain ile başkent Dakka'da bir araya geldi.

Bishop, dünyanın Myanmar'daki Arakanlı Müslüman mülteci sorununa odaklanmasını sağlamak üzere çalıştığını belirterek, Myanmar'daki çatışmalardan kaçan Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmeleri için siyasi çözüm çağrısı yaptı.

Hossain de ülkesini etkileyen bu krize kalıcı çözüm getirilmesinde BM'nin oynayabileceği "kritik rolün" altını çizdi.

Bölgede istikrarsızlaşan barış ve güvenlik konusunda endişelerini ifade eden Hossain, krize sürdürülebilir bir çözüm getirilmediği takdirde Myanmar ve Bangladeş'in yanı sıra çevredeki diğer ülkelerin bu durumdan etkileneceğini vurguladı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: RSS