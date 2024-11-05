Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim Yo-jong, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın yaptığı ortak hava tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kim, bu ve benzeri tatbikatların ayrıca bölgesel barış ve güvenliği de tehdit ettiğini söyledi.

Bu 3 ülkenin yaptığı hava tatbikatının Kuzey Kore'yi hedef aldığını belirten Kim, tatbikatı, "düşmanca ve saldırgan" olarak nitelendirdi.

Kim, "düşman güçlerin" sürekli artan askeri tehditlerinin, Kuzey Kore'nin nükleer gücünü artırma çabalarını haklı çıkardığını kaydetti.

Kuzey Kore, 31 Ekim'de Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) "yeni tip Hwasong-19" kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı. Uzmanlara göre Kuzey Kore'nin fırlattığı kıtalar arası balistik füze, bugüne kadar attığı füzeler arasında "en uzun uçuş süresine" sahip.

ABD, Güney Kore ve Japonya 3 Kasım'da Kuzey'in son eylemine yanıt olarak, ortak hava tatbikatı gerçekleştirmiş, tatbikatta uzun menzilli B-1B bombardıman uçakları kullanılmıştı.

Güney Kore bugün, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını, füzelerin yaklaşık 400 kilometre uçtuktan sonra denize düştüğü bilgisini paylaşmıştı.

Japonya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada ise Kuzey'in en az 7 kısa menzilli füze attığı duyurulmuştu.