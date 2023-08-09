Kuzey Kıbrıs'taki Lions Kulüpleri ve Doğu Akdeniz Üniversitesi SAGM - Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi, 15 Ağustos Salı akşamı saat 18:30'da İskele Zaradise Garden'da caretta etkinliğini birlikte gerçekleştirecek.

Lions Kulüplerinden yapılan açıklamaya göre, çevre etkinliği kapsamında hayat bulacak olan aktiviteyle, yumurtadan yeni çıkan caretta caretta'lar, yeni yaşam alanları olan denize ulaştırılacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi SAGM - Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi ile birlikte düzenlenecek aktivite, Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ve ekibinin denetiminde tamamlanacak.

Girne Ada, Lefkoşa Sarayönü, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation, Young Professionals Cyprus Virtual ve Nicosia Pandora Cyprus Lions Kulüplerinin ortak çevre aktivitesi tüm çevre gönüllülerine ve halka açık olacak.