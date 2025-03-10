Ağrotur Üssü Ve Londra’da Eş Zamanlı Gösteri Gerçekleştirildi Ağrotur Üssü Ve Londra’da Eş Zamanlı Gösteri Gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında sanattan bilime, gastronomiden akademiye kadar farklı alanlardan 8 Kıbrıslı Türk kadın hikayelerini paylaştı.

Projede yer alan “8 Kadın, 8 Hikaye” şöyle:

Begüm Tekakpınar – Şarkıcı – Şarkı Yazarı; Amsterdam, Hollanda, Aysun Şabanlı - Sürdürülebilir Marka, Pazarlama ve İletişim Danışmanı, Öğretim Görevlisi; İstanbul, Türkiye, Mine Şenhuy Teber - Sinema ve Dizi Oyuncusu; İstanbul, Türkiye, Ceren Karapaşa – Şef; Girne, Kıbrıs, Mine Kavasoğulları – Mimar; Kopenhag, Danimarka, Faize Akçaba - Akçaba Communications Direktörü; Doha, Katar, Nevin Hüseyin - Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Komitesi Avustralya Temsilcisi; Sidney, Avustralya, Aycan Akdeniz Bayram – Birleşmiş Milletler Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Barış ve Kalkınma Eski Danışmanı; İstanbul, Türkiye.

Kaynak: RSS