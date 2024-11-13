Brand Week İstanbul 2024, Haliç Kongre Merkezi’nde, “Bir Tarihin Başlangıcı” temasıyla yapıldı. Etkinlikte, yapay zekâ, iklim değişikliği ve küresel enflasyon gibi küresel zorlukların iş dünyası ve yaratıcı sektörler üzerindeki etkileri geniş bir şekilde tartışıldı. Sunumlar ve panellerle dolu etkinlik, iş dünyası profesyonelleri ve katılımcılara geleceğin trendlerine dair ilham verici içerikler sundu.

Etkinlikte, Nobel ödüllü ekonomist Prof. Daron Acemoğlu, dijital strateji uzmanı Mark Adams, yapay zekâ üzerine çalışan Riccardo Manzotti ve yazar Murathan Mungan yer aldı.

Acemoğlu’nun ekonomik öngörüleri ve Tom Fishburne’ün mizahi pazarlama stratejileri büyük ilgi toplarken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve World Cities Culture Forum direktörü Laia Gasch de konuşmacılar arasındaydı…

Etkinliğin “Onur Konuğu” Ata Demirer olurken, Kenan Doğulu, Hazal Kaya ve Kerem Bürsin gibi ünlü isimler de katılım gösterdi. Programda mizahın gücü, yapay zekânın iş hayatındaki rolü ve medya sektörünün geleceği üzerine çeşitli sunumlar gerçekleşti.

Brandweek İstanbul 2024 kapsamında Felis Ödülleri ve Lovemarks Ödülleri gibi prestijli ödüller de sahiplerini buldu. Ayrıca, Fark Yaratan Kadınlar Ödülleri, iş dünyasında yaratıcı ve topluma katkı sağlayan kadınları onurlandırdı. Öne çıkan markalar ve kişiler, yaratıcılıkları ve katkılarıyla ödüllendirildi.

Etkinlikte, BRTK Müdürü Meryem Özkurt, TAK'ı temsilen Emir Ertorun, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Müşteri Hizmetleri Müdürü Burcu Tüccaroğlu, Marka İletişimi Ekibi Gülten Karanfiloğlu Can, Ertan Berksu, Şeyma Korkut, Batu Azizoğlu, Ceren Özçaka ve Öykü Müftügil de yer aldı.