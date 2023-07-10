Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, plastik poşetlerin yasaklanmasının ileri bir tarihe ertelenmesine karşı olduğunu bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu yaptığı yazılı açıklamada, plastik poşetlerin yasaklanması konusunda Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Müdürü ve personelinin bilimsel akılla aldıkları kararın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Plastik poşetlerin ülkede üretildiği için “üretici mağdur edilmesin” gibi bilimsellikten uzak bir sebeple ertelendiği anımsatılan açıklamada, “ülkede yaşanan her türlü çevre yıkımına karşı kırk yılda bir de olsa doğru bir adım atılmıştır. Bunu da sermaye çevrelerinin bertaraf etmesine izin vermeyeceğiz” denildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odasının (KTTO) Çevre Komitesi’nin tek kullanımlık plastik ambalaj ve ürünlerinin (plastik pipet, plastik çatal, tabak vs.) yasaklanmasının ülkeyi 'kaosa' sürükleyeceği iddiasının da eleştirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Güngör Çöplüğünde çıkan yangın sonrası günlerce halkımız zehir soludu. Bu zehrin içinde en tehlikeli kimyasal da büyük oranda geri dönüştürülmediği için Güngör Çöplüğü ’ne atılan tek kullanımlık plastiklerdir. Hiç kimsenin para kazanması, halkımızın ve sahip olduğumuz biyolojik zenginliklerden daha önemli değildir.”

Açıklamada, kararın geri çekilmemesi halinde bu konuda her türlü eylemi ortaya koyacakları vurgulandı.