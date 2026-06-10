Bıçaklı saldırı soruşturmasında 30 yaşındaki bir erkek cinayete teşebbüsle suçlandı.

Saldırıya tepki olarak yüzlerce kişi sokaklara dökülürken araçlar ve binalar ateşe verildi. Saldırıya ait olduğu belirtilen sert görüntüler internette dolaşıma girdi.

Kuzey İrlanda polisi, pazartesi akşamı Belfast’ın kuzeyindeki Kinnaird Avenue bölgesinde meydana gelen olayla ilgili olarak ''30 yaşındaki Sudanlı bir erkeği'' cinayete teşebbüsle suçladı. Şüphelinin çarşamba günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Polis, mağdurun "gözlerinde ciddi yaralanmalar, sırtında ve yüzünde kesik yaraları" nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Saldırıya tepki olarak yüzlerce kişi sokaklara dökülürken araçlar ve binalar ateşe verildi. Saldırıya ait olduğu belirtilen sert görüntüler internette dolaşıma girdi.

Kuzey İrlanda polisi, pazartesi akşamı Belfast’ın kuzeyindeki Kinnaird Avenue bölgesinde meydana gelen olayla ilgili olarak 30 yaşındaki Sudanlı bir erkeği cinayete teşebbüsle suçladı. Şüphelinin çarşamba günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Polis, mağdurun "gözlerinde ciddi yaralanmalar, sırtında ve yüzünde kesik yaraları" nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.