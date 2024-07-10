“Kurumsal bir şekilde hareket edebileceğiz”

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği ve Kıbrıs Türk Emlakçılar adına Başkan Hasan Sungur, Meclis’ten geçen Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi yasallaşmasıyla daha kurumsal hareket edebileceklerini belirtti.

Yasa önerisi konusunda açıklama yapan Sungur, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi Cumhuriyet Meclisi’nin bugün ki olağanüstü birleşimde oy çokluğu ile kabul edilerek Cumhurbaşkanının onayına sevk edilmiştir. Yüzlerce üyesi bulunan bir meslek olarak hayatlarımızı idame ettirdiğimiz emlakçılık sektörü bu yasa önerisinin yasallaşması ile artık bir çatıya kavuşacaktır ve bizde diğer meslek grupları gibi kendi yasamız tahtında bundan sonra daha kurumsal bir şekilde hareket edebileceğiz”

Yasanın geçmesinin önemine vurgu yapan Sungur, “Bugünlere kolay gelinmedi. Bu 17 yıllık bir yolculuk. Bizim için yasamızın geçmesi son derece önemliydi. Mücadelemiz henüz bitmedi. En az bu yasa kadar önemli olan Lisans Yasası da bizim için hayati bir öneme sahiptir. Bugünden tezi yok bu yasa önerisinin geçmesi için çalışmaya başlayacağız.” ifadelerine yer verdi.

Sungur, yasa konusunda Başbakan Ünal Üstel’e, UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti milletvekillerine, komite başkanı Yasemin Öztürk ve tüm komite üyelerine, komite toplantısına gönüllü olarak katılıp katkı koyan milletvekillerine, son oylamada olumsuz oy kullanan ana muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekillerine ve katkı koyan herkese teşekkür etti.