Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, halkını daima sevgiyle kucaklayan, mütevazi kişiliği ile gönüllerde taht kuran Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın liderliği sayesinde Kıbrıs Türk halkının kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak, insanca bir yaşama kavuştuğunu, emek ve özverileri ile açtığı yolda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünlere geldiğini söyledi.

Öztürkler, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 13. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Dik ve kararlı duruşuyla, Kıbrıs Türk halkının varoluşu için verdiği mücadeleyi O’ndan aldığımız ilhamla yüceltmek, hedeflerimizi büyük tutarak bizlere bıraktığı emaneti aynı azim ve kararlılıkla ileriye taşımak kurucu Cumhurbaşkanımıza olan yegane borcumuzdur." dedi.

Öztürkler, mesajında şunları kaydetti:

“Ömrünü halkına ve Kıbrıs davasına adamış, hayatı boyunca Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığının devamı ve özgürce yaşaması için büyük bir azim ve inançla mücadele etmiş Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, mücadeleci kişiliği, zekası, hukukçu kimliği ve liderlik vasıfları ile Kıbrıs Türk halkının yanı sıra, uluslararası alanda da adından söz ettiren müstesna bir devlet adamıydı.

Denktaş, son nefesine kadar Kıbrıs Türk halkının haklı davasını, eşitlik ve özgürlük mücadelesini Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içerisinde, azim ve kararlılıkla savunmuştur.

Halkını daima sevgiyle kucaklayan, mütevazi kişiliği ile gönüllerde taht kuran Rauf Raif Denktaş'ın liderliği sayesinde Kıbrıs Türk Halkı kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak, insanca bir yaşama kavuşmuş, emek ve özverileri ile açtığı yolda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugünlere gelmiştir.

Dik ve kararlı duruşuyla, Kıbrıs Türk halkının varoluşu için verdiği mücadeleyi O’ndan aldığımız ilhamla yüceltmek, hedeflerimizi büyük tutarak bizlere bıraktığı emaneti aynı azim ve kararlılıkla ileriye taşımak kurucu Cumhurbaşkanımıza olan yegane borcumuzdur.

Nasihatleri yolumuza ışık tutarken, 'Söyleyin onlara, burası bağımsız bir Cumhuriyettir’ söylemi rehberimiz, mukavemetçi ruhu daima ilham kaynağımız olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı ebediyete irtihalinin 13. yılında büyük bir özlem, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.”