Milliyetçi Demokrat Partisi, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 13. yıldönümünde saygı ve rahmetle andı.
Milliyetçi Demokrasi Partisi Lefkoşa ilçe Sekreteri Mehmet Erol Muvali, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 13. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’tan aldıkları ilhamla yürüttükleri milli davayı, Anavatan Türkiye ile dayanışma içinde sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.
Muvali mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak halkına önderlik etmiş büyük devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 13. yıldönümünü saygı ve rahmetle anıyoruz.”