Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 13’üncü yılında yarın düzenlenecek tören ve etkinliklerle anılacak.
Denktaş için ilk tören saat 10.00’da Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarında gerçekleştirilecek. Ardından saat 10.45’te Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde "Rauf Raif Denktaş’ı Anma Programı" düzenlenecek.
Metehan-Çetinkaya Spor Kulübü yanında inşa edilen Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nin açılışı da yarın saat 14.00’te yapılacak.
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 13 Ocak 2012'de 88 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kaynak: rss