“Kan ver kurtuluşum ol!”

Kurtuluş Lisesi, “kan bağışı” kampanyası düzenledi.

Kurtuluş Lisesi Müdürü Hülya Altun yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin düzenledikleri ve yarın yapılacak etkinlikle, hastaların ihtiyaç duyduğu yaşam kaynağını, öğretmen, veliler ve okul aile birliği ile birlikte Güzelyurt bölge halkı ve bölgesindeki duyarlı vatandaşlardan destek beklendiği kaydedildi.

Öğrencilerin, seslerini duyurabilmek için Güzelyurt’un belirli bölgelerine hazırlanan pankartlar astığını dile getiren Altun, öğrencilerin, velilerinin desteği ile etkinlik sırasında, deprem bölgesinden gelerek kendilerine katılan sınıf arkadaşlarının ihtiyaçlarına destek olmak üzere okulda bir de kermes düzenleyeceğini belirtti.

Altun, her iki etkinliğin de Kurtuluş Lisesi Okul Aile Birliği’nin işbirliği ile gerçekleştirilmekte olduğunu kaydetti.

-Kan bağışı ve kermes perşembe günü...

Kan bağış kampanyası ve kermesin 23 Şubat Perşembe günü 09.00-13.00 saatleri arasında Güzelyurt Kurtuluş Lisesi avlusunda gerçekleştirileceğini kaydeden Altun, Kızılayın, kan bankası aracını alana kuracağını belirtti.

Altun şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi birlik zamanı birbirimize can, kan olma zamanı. Başta Güzelyurt ve bölge insanı olmak üzere, sağlık durumları müsait tüm vatandaşlar kan vermeye davetlidir.”