(Kamalı Haber) - Lefkoşa Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından düzenlenen Kurt Kapanı operasyonunda tutuklanan Bengül Serbülent Gelgeç yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat mahkemeye olguları aktardı. Polis, 18.12.2025 tarihinde saat 20.30’da zanlının Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu getireceğine dair bilgi aldıklarını ve aynı gün Metehan Sınır Kapısı civarında pusu görevine başladıklarını söyledi. Polis, zanlının saat 20.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığını, Şehit Teğmen Sokak’ta durdurularak aracında arama yapıldığını açıkladı. Polis, KTV 914 plakalı araçta yapılan aramada yaklaşık 4 Kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının uyuşturucuyu kim ve neden getirdiğine dair soruşturma yapılacağını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.