Küresel piyasalar, ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ile dünya genelinde ülke tahvillerindeki satış baskısının derinleşmesinin etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

ABD yönetiminin korumacı politikalarının ekonomiler üzerindeki etkilerine ilişkin soru işaretleri artıyor. Ülkede, Federal Temyiz Mahkemesi'nin ABD yönetiminin uyguladığı küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmasıyla artan kaygılar, dün Başkan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından körüklendi.

Trump, tarifeler konusunda Yüksek Mahkemeye başvurmayı düşündüklerini belirtti. Mahkemeden hızlandırılmış karar talep edeceklerini bildiren​​​​​​ Trump, "Bugün borsa bu nedenle düşüşte çünkü piyasa tarifeleri istiyor." dedi.

Analistler, Yüksek Mahkemenin tarifelerin yasa dışı olduğuna hükmetmesi halinde ABD ekonomisinin gümrük vergilerinden sağladığı geliri geri ödemek zorunda kalabileceğine dikkati çekerek, bu durumun ülkede bütçe açığının artabileceğine ilişkin kaygı seviyesini yükselttiğine işaret etti.

ABD ekonomisinde mali endişelerin öne çıkmasına neden olan bu gelişmeler, küresel düzeyde süregelen siyasi belirsizlikler ve enflasyon kaygılarıyla birleşerek, tahvillerde satış baskısını güçlendirdi.

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30'a yükselirken, Japonya 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,63'e çıktı. Tahvil getirilerindeki artış Avro Bölgesi'nde de izlenirken, siyasi belirsizliklerin mevcudiyetini koruduğu Fransa'da 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3,58'e, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 4,69'a yükseldi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, enflasyonun hızlanacağına ilişkin endişelerin gölgesinde Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin öngörüler de yatırımcı kararlarında etkili oluyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra yatırımcılar cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisini beklerken, bugün dünya genelindeki yoğun veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD'de bugün yayımlanacak Fed'in Bej Kitap raporunun ülke ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin daha fazla bilgi sağlaması tahmin ediliyor.

Bunlara ek olarak Nobel ödüllü isimlerin de aralarında bulunduğu önde gelen ekonomistler, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınma girişiminin merkez bankasının bağımsızlığı ilkesini tehdit ettiğini belirterek, hükümete ABD'nin ekonomik yönetimini koruyan yasa ve normları koruma çağrısında bulundu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 48,7 değerine yükselmesine rağmen beklentilerin altında kaldı ve sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Ülkede inşaat harcamaları da temmuzda yüzde 0,1 ile piyasa beklentilerine paralel azalış kaydetti.

- Ons altın rekorunu tazeledi

Bu gelişmelerin ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,28 seviyesinde bulunurken, Fed'in faiz indirimine kesin gözüyle bakılması, küresel mali endişelerin yükselmesi ve siyasi belirsizlikler güvenli liman özelliği bulunan altına olan talebi artırdı.

Altının ons fiyatı dün 3 bin 540 dolara çıkarak rekor kırmasının ardından yeni işlem gününde de 3 bin 547 dolara yükselerek en yüksek seviyesini yukarı taşıdı. Ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,5 artışla 3 bin 535 dolardan alıcı buluyor.

Dolar endeksi de Fed'in faiz indiriminin beklenmesine karşın artan küresel mali ve ekonomik endişelerle yeniden yükselişe geçerek dünü yüzde 0,7 artışla 98,4 seviyesinde tamamladı. Endeks, şu sıralarda da yüzde 0,1 artışla 98,5 seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 68,8 dolarda işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,69, Nasdaq endeksi yüzde 0,82 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,55 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne karışık seyirle başladı.

- Avro Bölgesinde gözler ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasında

Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Christine Lagarde'ın Almanya'da düzenlenecek Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun 9. Yıllık Konferansı'nda yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarında küresel ve bölgesel ekonomik gidişat ve gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacağını kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 11 Eylül'de ECB'nin politika faizini sabit tutmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan Fransa'daki siyasi gelişmeler yakından takip edilirken, ülkede meclisin en büyük siyasi partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) liderleri, 8 Eylül'de yapılacak güvenoyu yoklamasında hükümeti düşürmek için oy kullanmada kararlı olduklarını belirtti.

Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard, Başbakan François Bayrou'nun gelecek hafta yapılacak güven oylamasında devrilmesi halinde hükümetin bütçe açığını azaltma planlarından taviz vermek zorunda kalacağını söyledi.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, ağustos ayında yüzde 2,1 seviyesine yükseldi. Bölgede bugün açıklanacak temmuz ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi takip edilecek.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 2,29 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

- Asya borsaları Güney Kore hariç satış ağırlıklı seyrediyor

ABD'de artan mali endişelerin oluşturduğu satış baskıları yeni günde Asya tarafına taşınırken, bölge piyasaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor.

Japonya'da tahvil piyasalarındaki satışlar dikkati çekiyor. Japonya'nın 10, 20 ve 30 devlet tahvillerinin getirisindeki yükseliş göze çarparken, ülkenin 20 yıllık tahvil faizi 2000 yılından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 2,67'ye yükseldi. Japonya 30 yıllık tahvil faizi de tüm zamanların zirvesi olan yüzde 3,26’ya çıktı.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile ekonomi ve finans piyasaları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Ueda, söz konusu toplantıda BoJ'un faiz artırımına yönelik duruşunda bir değişiklik olmadığını belirtti. BoJ Başkanı, görüşmede döviz konularının ele alındığını bildirdi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,1, bileşik PMI 52 seviyesinde gerçekleşti. Çin'de ise RatingDog hizmet sektörü PMI 53, bileşik PMI 51,9 oldu. Söz konusu endekslerin tümü önceki aya göre yükseliş gösterdi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 arttı.