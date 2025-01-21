Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından pozitif bir seyir öne çıkarken, gelecek dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla başta gümrük tarifeleri olmak üzere yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkiler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Dün, ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlayan ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, burada ilk konuşmasını yaptı.

Ekonomi alanında atacağı adımlara değinen Trump, kabine üyelerine rekor düzeydeki enflasyonu yenmek ve fiyatları düşürmek için ellerindeki geniş yetkileri kullanma talimatı vereceğini söyledi.

Trump, ülkenin ticaret sistemini derhal gözden geçirmeye başlayacağını belirterek, "Diğer ülkeleri zenginleştirmek için vatandaşlarımızı vergilendirmek yerine, vatandaşlarımızı zenginleştirmek için yabancı ülkelere tarife uygulayacağız." diye konuştu.

Tarifeler, harçlar ve yabancı kaynaklardan sağlanan gelirleri toplamak için "Dış Gelir İdaresini" kuracaklarını kaydeden Trump, ayrıca yönetiminin "Hükümet Verimliliği Departmanını" kuracağını da anımsattı.

Bunlara ek olarak, Meksika Körfezine yönelik açıklamalarda bulunan Trump "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini kullandı.

ABD'nin yeni başkanı, konuşmasında daha önce gündeme getirdiği “Panama Kanalını geri alma” konusuna da değinerek Panama'nın kanal operasyonlarında tarafsızlık gerektiren anlaşmaları ihlal ettiğini savundu. Trump, "Amerikan gemilerine aşırı ücretlendirme uygulanıyor ve hiçbir şekilde adil davranılmıyor ve buna ABD Donanması da dahil. Bunların hepsinin üstüne, Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Elektrikli araç zorunluluklarını da iptal ederek otomobil endüstrisini "kurtaracaklarını" vurgulayan Trump, Amerikan otomobil işçilerine verdiği sözü tutacağını da dile getirdi.

Yemin töreni sonrasında Trump, Biden yönetiminin politikalarını geçersiz kılan çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı. Trump, Oval ofisteki görevinin ilk gününde imzaladığı kararname ile enerji üretiminin artırılmasına yönelik Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti.

Oval ofiste gümrük vergilerinin artırılmasına ilişkin konuşan Trump, 1 Şubat'ta Kanada ile Meksika'ya yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söyledi.

Trump, BRICS ülkelerine de yüzde 100 tarife uygulama planına dair sözlerini yinelerken dünyanın her yerinden gelen mallara evrensel bir gümrük vergisi uygulamaya henüz hazır olmadığını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,54 seviyesine gerilerken, dolar endeksi ise yüzde 1 düşüşle 108,2 seviyesinden güne başladı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,3 artışla 2 bin 708 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 724 dolardan işlem görüyor.

Trump'ın petrol üretimini artıracağına yönelik söylemleri sonrası Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,8 değer kaybıyla 79,2 dolardan günü tamamlamasının ardından yeni güne yatay seyirle başladı.

New York Borsası'nda dün Martin Luther King günü dolayısıyla işlemler gerçekleşmedi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün İtalya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD'deki yeni yönetimin alacağı kararlar yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Dün yemin ederek göreve başlayan Trump'ın atacağını belirttiği tarife adımlarına yönelik haber akışı bölgedeki ticaret ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, resesyon endişelerinin Avrupa genelinde varlığını sürdürdüğüne işaret ederek, değişebilecek ticari ve ekonomik denklemden Avrupa Birliği'nin nasıl etkileneceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Öte yandan, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları, "Akıl Çağında İşbirliği" temasıyla başladı.

Toplantıda, büyümenin nasıl yeniden sağlanabileceği, yeni teknolojilerden nasıl yararlanılacağı, sosyal ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirme yolları 220 oturumda masaya yatırılacak.

ABD'de dün başkanlık koltuğunu devralan Donald Trump da 23 Ocak'ta zirveye canlı bağlanacak.

Ayrıca dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,4 artış gösterdi.

Bu gelişmelerle, dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,34 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında ise Trump'ın ilk açıklamalarında direkt Çin'i hedef alan tarife söyleminin bulunmaması bölge genelinde risk iştahını destekledi.

Dün yemin töreni sonrası açıklamalarda bulunan Trump'ın doğrudan Çin'i hedef alan gümrük vergisi söylemlerinin olmaması ek gümrük vergilerinin geniş bir zamana yayılabileceği tahminlerini güçlendirdi.

Analistler, Trump'ın konuşmasından edinilen ilk izlenimlerin şimdilik Çin'den daha çok iç politika odaklı olduğunu belirterek, yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik haber akışının yakından takip edilmeye devam ettiğini söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

Türkiye’de dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazanarak 10.029,31 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,5670'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,5970 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Türkiye’de konut satış istatistikleri, İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.