Türkiye’de Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan bir otelinde gece saatlerinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Sömestr tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90'a yaklaştığı 12 katlı ahşap otelde 234 kişinin konakladığı belirtildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında şimdiye kadar 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarının alındığını belirtti.

Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Otelden tahliye edilenler şehir merkezinde farklı otellere yerleştirildi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, otelde odalarda mahsur kalanlar olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Aydın yangının (kot farkından) dördüncü kattaki restoran katında çıktığını düşündüklerini söyledi ancak kesin nedeni tespit etmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Vali Aydın ölenlerden en az ikisinin yangın nedeniyle bulundukları kattan atlayarak hayatını kaybettiğini aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, yangına ilişkin, "Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'daki otelde çıkan yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.