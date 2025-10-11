Lefkoşa, KKTC — Metaterra’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Blockchain ve Ekonomi: Dijital Çağda Güven, Şeffaflık ve Büyüme” paneli, sektörün küresel liderlerini buluşturdu.Yakın Doğu Üniversitesi, Metaterra iş birliğiyle düzenlenen “Blockchain ve Ekonomi: Dijital Çağda Güven, Şeffaflık ve Büyüme” paneline ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, blockchain teknolojisinin ekonomik sistemlerde yarattığı dönüşüm ve dijital güvenin geleceği gibi konular ele alındı.Etkinlik, blockchain’in küresel finansal sistemlerdeki etkilerini tartışmak üzere dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış konuşmasında dijital dönüşümün ülke ekonomisi için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Tatar, üç kıtadan gelen katılımcıların Kuzey Kıbrıs’ta buluşmasının Metaterra’nın uluslararası vizyonunu ve ülkenin dijital dönüşüm potansiyelini ortaya koyduğunu ifade etti. Ayrıca bu vizyoner girişim için Hakan Törehan’a teşekkür ederek, etkinliğin adanın küresel finansal sistemdeki konumunu güçlendiren önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış konuşmasında dijital dönüşümün ülke ekonomisi için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, Metaterra’nın bu girişiminin ada genelinde finans ve teknoloji alanında büyük bir atılım niteliğinde olduğunu vurguladı.

Hakan Törehan, fintech ve blockchain alanındaki uluslararası deneyimiyle etkinliğin odak noktası oldu. Avrupa ve Doğu Akdeniz’deki birçok yeniliğin mimarı olarak tanınan Törehan, Miracle Group ve Metaterra bünyesinde yürüttüğü projelerle bölgesel blockchain ekosisteminin gelişimine öncülük ediyor.

Törehan konuşmasında, “Blockchain yalnızca teknolojik bir devrim değil; aynı zamanda güvenin ve finansal bağımsızlığın yeniden tanımlanmasıdır. Kuzey Kıbrıs bu dönüşümün merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip,” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Douglas Anderson, Stephen Moore, Paul Randall, John Beyer ve Fernando Vildósola gibi uluslararası isimler de yer aldı. Katılımcılar, blockchain’in gelişmekte olan pazarlara sağlayacağı fırsatlar ve yeni nesil finansal sistemlerin geleceğini değerlendirdi.

Metaterra iş birliğiyle düzenlenen bu panel, Kuzey Kıbrıs’ın dijital finans ve blockchain alanında bölgesel bir merkez olma yolundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.