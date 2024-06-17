İslam aleminin iki bayramından biri olan dört günlük Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan bugün, KKTC'de de kutlamalar sürüyor.

İlk günü Babalar Günü'ne de denk gelen Kurban Bayramı'nda vatandaşlar hem bayramlaştı, hem Babalar Günü'nü kutladı.

Dört gün olan ve hafta sonu ile birleşen bayram tatili, beş gün olacak. Bazı iş yerleri ise bayramda da hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bayram namazı, ülke genelindeki tüm camilerde dün sabah 06.10’da kılınmıştı.

Bayramda kurban kesenler kuzu için ortalama 13-17 bin TL arasında, dana için ise 100-130 bin TL arasında ücret ödedi.

Sıcak havanın etkili olduğu ülkede dün bayramlaşmalar nedeniyle trafikte yoğunluk gözlemlendi. Vatandaşlar, bugün de bayram ziyaretlerini sürdürüyor.

-Trafiğe dikkat!

Bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak Polis Genel Müdürlüğü, vatandaşlara, alkollü ve süratli araç kullanılmaması uyarısı yaptı, “Trafikte önceliğiniz, sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun” dedi.

Belediyeler de, her bayram olduğu gibi bu bayram da hizmetlerin aralıksız sürdürülebilmesi için tedbirlerini aldı.

Öte yandan, bayram tatili, arife günü Gemikonağı’nda yaşanan ve 26 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan trafik kazası nedeniyle buruk başladı.

-Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar halkla bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurban Bayramı namazını Alsancak’ta Şehit Zafer Bolkan Camisi’nde kıldı, ardından, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ve bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, Kurban Bayramlarını kutladı.

Tatar ve eşi Sibel Tatar ayrıca, dün Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen etkinlikte halkla bayramlaştı.

Başbakan Ünal Üstel ise, Ulusal Birlik Partisi'nin Köşklüçiflik’teki Genel Merkezi’nde yer alan bayramlaşmada, eşi Zerrin Üstel ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile bayram tebriklerini kabul etti.

-Hava bayram süresince açık ve az bulutlu… Sıcaklık 38-41 derece dolaylarında

Bayramın birinci günü olan dün hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçerken, diğer günler açık ve az bulutlu olacak. Bayram süresince sıcaklık iç kesimlerde 38-41, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

-Polis, 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak

Polis Genel Müdürlüğü, bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın Kurban Bayramı’nı, huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için tüm emniyet tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek üzere, her zaman olduğu gibi bayram tatili süresince de, “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olunacağı belirtildi.

Açıklamada, olası yangın ve hırsızlığa karşı önlem alınması, alkollü içki tesiri altında araç kullanılmaması, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması ve emniyet kemeri takılması, sürat yapılmaması ve motosiklet tipi araçları kullanan sürücüler ve yolcuların koruyucu kask takması konularında uyarılarda bulunulurken, “Trafikte önceliğiniz, sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun.” vurgusu yapıldı.

-Ercan Havalimanı’nda bayram yoğunluğu… 10 günde 878 uça

Ercan Havalimanı, Kurban Bayramı ve sonrasını kapsayan 10 günlük sürede özel uçaklar hariç, tarifeli, charter ve ek seferler de dahil olmak üzere 878 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek.

14-23 Haziran tarihleri arasında 439 gelen, 439 da giden uçağa ev sahipliği yapacak Ercan Havalimanı’nda, en yoğun trafik 98 sefer ile bayramın ilk gününde yaşandı.