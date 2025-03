(Kamalı Haber)- Güzelyurt bölgesinde meydana gelen kundaklama suçundan tutuklanan Seray Taliman bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emrah Cihangir mahkemeye olguları aktardı

Polis , Seray Taliman'ın kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme, kanti hasar' suçlarından tutuklandığını anımsattı.

Polis 3.03.2025 tarihinde 07.58 raddelerinde Güzelyurt'ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi içerisinde bulunan Cafe No 83 isimli kafede çalışan zanlının haksız yere işten atıldığı için iş yerine kin güttüğü gerekçesiyle internette piknik tüpüne tiner dökülmesi neticesinde patlama olacağı yönünde videolar izleyip tasarlayarak Cafe No 83 isimli restoranı kundaklamak niyetiyle konu restoranda bulunan erkek tuvaletine çantası içerisinde getirdiği piknik tüpünü kasten tuvalet klozetine koyup yine tasarrufunda getirdiği tineri piknik tüpünün üzerine kasten dökmek suretiyle kanunsuz olarak ateşe verip kasten bir yangın çıkardığını belirtti. Polis, yangın neticesinde binadaki muhtelif eşyaların yanmasına sebep olduğunu ifade etti. Polis memuru, mesele ile ilgili olarak yapılan uzun soluklu çevredeki kamera kayıtları incelemesi ve eşgal tespit çalışmaları neticesinde yeşil kapşonlu sweat shirt, pembe eşofman altı ve beyaz renk spor ayakkabı giymekte olan yüzü ve başı kapalı kadın bir şahsın sırtında dolu bir alyah çanta ile Cafe No 83 isimli restoranın tuvaletine girdiğini, tuvaletin kapısını kilitlediğini, 3 dakika sonra tuvaletten sırtındaki çanta boşalmış gibi bir halde çıktığını ve söz konusu şahsın üzerinde siyah elbise ve başı kapalı bir halde beyaz ayakkabılarla 12 dakika sonra cafe içerisine tekrar giriş yaptığı esnada patlama ve yangının gerçekleştiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, çevredeki kameralardan yapıdan geniş çaplı araştırmalar ve eşgal tespit çalışmaları neticesinde, zanlının şüpheli olarak tespit edildiğini ve Güzelyurt Adli Şubeye celp edildiğini ifade etti.

Polis, yapılan geniş çaplı soruşturmalar neticesinde; 03.03.2025 tarihinde saat 07:35'de zanlının okul servisinden Güzelyurt Meslek Lisesinin kapısının önünde siyah elbiseler ile sırtındaki çanta içerisindeki 2 kglik piknik tüpü, tiner ve kıyafetler ile inerek yol üzerindeki ağacın altında üstünü değiştirip yeşil kapşonlu bir sweat shirt ile pembe eşofman altı giyip güneş gözlüğü takıp siyah elbiselerini çanta içerisine koyup kıyafet değişip kendisini gizlediği, akabinde yürüyerek Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesine doğru gittiği, 07.58 raddelerinde Cafe No 83 isimli restoranın içerisine girerek direk erkek tuvaletine girdiği, tuvaletin kapısını kilitlediği, söz konusu piknik tüpünü tuvaletin klozetine koyup üzerine tiner döktüğü, 3 dakika sonra tuvaletten sırtındaki çanta boşalmış bir halde çıktığı, tekrar aynı yolu yürüyerek Meslek lisesi yolunda ilerlediği bir esnada çitlerin arkasına saklanarak tekrar kıyafetlerini değiştirip, ilk giymekte olduğu siyah kıyafetleri giydiği, akabinde geri dönerek başı kapalı bir halde aynı beyaz ayakkabılarla 12 dakika sonra cafe içerisine giriş yaptığı esnada patlama ve yangının gerçekleştiği tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini, işyerinden atılması nedeniyle başka yerlerde iş bulmakta güçlük ve ekonomik sıkıntılar çektiği için bu iş yerine kinlenerek motive olduğunu ve internet üzerinden izlediği videoları örnek alarak bu işi planlayarak söz konusu tuvalet klozetine tüpü koyup tiner dökerek yangın çıkmasına sebep olduğunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının olay esnasında tasarrufunda bulundurduğu sırt çantasını boş bir halde olay sonrasında attığı yeri gösterdiğini, söz konusu sırt çantasının emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada olay esnasında giydiği kıyafetlerin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.