Kumyalı’da dün anayol kenarında ve Ciklos’ta araçta çıkan yangınlar hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 12.30 sıralarında, Kumyalı köyünde Silo mevkiinde, anayol kenarında meydana gelen yangında, yaklaşık 250 metrekare alan içerisinde bulunan kuru otlar, iki adet zeytin ağacı ve 50 metre fiberoptik internet kablosu yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde Ciklos mevkiinde ise araç yangını yaşandı. Dün saat 14.00 sıralarında, Ethem Çelik kullanımındaki TUJ 693 plakalı tır araçta seyir halinde bulunduğu sırada, aracın motor bölümünde bulunan plastik aksamların ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları ile hava hortumları yanarak zarar gördü.