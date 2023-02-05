04.02.2023 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Alsancak' ta faaliyet gösteren bir kumarhanede çalışan B.Y.(E-45)’nin, önceden aralarında anlaştığı ve müşteri olarak konu kumarhaneye gelen M.A.(E-52)'ya, canlı oyun oynandığı sırada destek verip oyunu kazanmış gibi göstermek suretiyle oyunda kazanılan 4,900 Dolar parayı hile ile çaldıkları tespit etmişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, Soruşturma devam etmektedir.
Kumarhanede hırsızlık!
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