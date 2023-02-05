04.02.2023 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Alsancak' ta faaliyet gösteren bir kumarhanede çalışan B.Y.(E-45)’nin, önceden aralarında anlaştığı ve müşteri olarak konu kumarhaneye gelen M.A.(E-52)'ya, canlı oyun oynandığı sırada destek verip oyunu kazanmış gibi göstermek suretiyle oyunda kazanılan 4,900 Dolar parayı hile ile çaldıkları tespit etmişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, Soruşturma devam etmektedir.