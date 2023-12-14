Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 32. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne, 29 Şubat - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında başvuru kabul edeceğini bildirdi.

Daireden verilen bilgiye göre, yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini, http://kultur.gov.ct.tr adresine yükleyerek, yarışmaya başvurabilecek.

Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi, 6 kategoride düzenlenecek. Kültür Dairesi Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, Serbest (Siyah&Beyaz), Serbest (Renkli) ve Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorilerine bu yıl Benim Şehrim Güzelyurt’um (Renkli-Siyah&Beyaz), Kavramsal (Serbest) ve Mimari (Siyah&Beyaz): Abdullah Onar’ın Eserleri kategorileri de eklendi.

Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışma şartnamesi ile mimari kategorisindeki Abdullah Onar eserlerinin listesi ile haritasına http://kultur.gov.ct.tr adresinden ulaşabilir.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, yarışmaya, çağın gerektirdiği yaratıcı bakış açılarını katarak, Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Zaimağaoğlu, yeni kategori ile fotoğrafçıların düşüncelerine, hayal güçlerine ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, yarışmaya katılım koşulları hakkındaki tüm bilgileri içeren Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi Şartnamesi’ne başvuruların yapılacağı http://kultur.gov.ct.tr adresinden ulaşılabileceğini belirtti. Zaimağaoğlu, 18 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşlarının, her bir kategoriye en az üç, en çok beş eser vererek, istedikleri kategorilerde veya tüm kategorilerde yarışmaya katılabileceğini kaydetti.

-Seçici Kurul Üyeleri

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, yarışmanın seçici kurul üyelerinin iki yıl süreyle görev yapmasının, üyelerin Kıbrıs Türk fotoğraf sanatını daha yakından tanımalarına ve gösterilecek gelişimin de değerlendirme kriterleri arasında rol almasına imkan sağlayacağı düşüncesiyle yarışmanın seçici kurul üyelerinin geçtiğimiz yılki üyeler olacağını kaydetti.

Oy kullanacak seçici kurul üyelerinin; Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünde öğretim üyesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Ürper ile Yönetmen ve Fotoğraf Sanatçısı Doğu Akdeniz Üniversitesi Sanat Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğr. Gör. Mert Yusuf Özlük’ün olacağını bildiren Zaimağaoğlu, Yarışmanın Mimari kategorisinde Danışman Üye olarak, Mimar Abdullah Onar’ın kızı Sanatçı Anber Onar’ın ve Kültür Dairesi Gözlemci Üyesi Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni ve Fotoğraf Sanatçısı Ceyhan Özyıldız’ın da seçici kurul değerlendirmelerinde oy kullanmaksızın görev alacaklarını belirtti.

-Ödüller

Yarışmada 6 kategoride başarı ve mansiyon ödülü verileceğini ifade eden Zaimağaoğlu, Jüri Özel Ödülü verilmesinin seçici kurulun uhdesinde olacağını ancak Kültür Dairesi Özel Ödülü’nün verileceğini bildirdi. En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nü alacak fotoğrafçıya belge verileceğini kaydeden Zaimağaoğlu, yarışmada her yıl olduğu gibi para ödülü de verileceğini belirtti.

Zaimağaoğlu, başarı ödüllerinin 10 bin TL, mansiyonların 7 bin TL ve özel ödüllerin de 3 bin TL para ödülü ile ödüllendirileceğini kaydetti.

-Sergi

Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışının 19 Ağustos 2024 Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde, Lefkoşa’da belirleyecekleri bir sergi salonunda olacağına dikkat çeken Zaimağaoğlu, 31. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin Azerbaycan’a taşındığını, 32. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin de imkanlar dahilinde yurt içinde ve yurt dışında çeşitli mekanlara taşınacağını vurguladı.