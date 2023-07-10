Kuir Kıbrıs Derneği, ODTÜ Kuzey Kıbrıs yönetiminin sanatçı Serhat Selışık’ın yaptığı heykeli kaldırılmasıyla ilgili ortaya atılan LGBTİ+fobik sebeplerin ciddiye alınması gerektiğini ve sanatın ifade özgürlüğüne olan katkısının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kuir Kıbrıs Derneği’nin yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

"Kuir Kıbrıs Derneği olarak 7 Temmuz 2023 tarihinde Bugün Kıbrıs Gazetesinde yayınlanan “ODTÜ’de heykel tartışması” başlıklı haberi yakından takip etmekte ve gelişmeleri dikkatle izlemekteyiz. Sanatçı Serhat Selışık’ın yaptığı heykelin ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü yönetimince kaldırılmasıyla ilgili ortaya atılan LGBTİ+fobik iddiaların ciddiye alınması gerektiğini düşünüyoruz. Sanatın ifade özgürlüğüne ve çeşitliliğe olan katkısı göz ardı edilmemelidir.

ODTÜ yönetiminin konuya ilişkin açıklamaları oldukça yetersizdir ve soru işaretleriyle doludur. Heykellerin zarar gördüğü ve bakım ihtiyacı olduğu iddiasına karşın, neden heykellerin tamiri için sanatçılarla iletişime geçilmediği belirsizdir. Ayrıca, heykelin üst kısmından bazı taşların alınmasıyla ilgili olarak kimin sorumlu olduğu bilinmemektedir.

ODTÜ KKK yönetiminin açıklamasında, heykellerin koruma altına alındığı belirtilmektedir. Ancak, heykellerin koruma altına alınmasının, tamir ve restore edilmesi için daha uygun bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Heykellerin kaldırılması, çeşitlilik ve sanatsal ifade özgürlüğü gibi değerleri göz ardı eden bir adım olarak görülmektedir.

Bu olay, sanatsal eserlerin ve sanatçıların değerinin yeterince takdir edilmediğini göstermektedir. Sanat, toplumun farklı seslerine ve deneyimlerine yer açan bir araçtır ve çeşitliliği temsil eden bir heykelin kaldırılması, bu değerlerin göz ardı edildiği anlamına gelmektedir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs yönetimine yöneltilmesi gereken soruların açıklığa kavuşturulması ve heykelin neden söküldüğünün belirginleştirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. LGBTİ+fobiye dayalı herhangi bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu net bir şekilde ifade etmek istiyoruz.

Kuir Kıbrıs Derneği olarak, ODTÜ yönetimini, heykellerin geri getirilmesi ve tamir edilmesi için gerekli adımları atmaya ve sanatsal ifade özgürlüğünü desteklemeye çağırıyoruz. Sanat ve kültür, toplumumuzun zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtan önemli unsurlardır ve bu değerlere saygı göstermek, bir üniversite için de önemli bir görevdir. ODTÜ’ye çağrımız, sanatsal ifadenin ve çeşitliliğin önemini anlamak, heykellerin onarımı için gerekli adımları atmaktır.

Kuir Kıbrıs Derneği olarak, LGBTİ+fobiyle mücadelede aktif rol alacağımızı, bu konuda gerekli adımları atacağımızı ve sanatın ve sanatçıların toplumda özgürce ifade edilebilmesi için mücadele etmeye devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Eşitlik, saygı ve insan hakları temelinde bir toplum inşa etme hedefimize kararlılıkla devam edeceğiz. Konuyu kamuoyuyla paylaşacak ve sonuç alındığı takdirde sizinle bilgi paylaşımında bulunacağız."