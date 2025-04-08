Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın sosyal medya hesabından açıkala yaptı.

Özersay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

Hayatım boyunca insanların hangi dinden olursa olsun İNANÇLARINA da İBADETLERİNE de saygılı oldum. Namazını kılan, orucunu tutan bir Annenin evladıyım. İnsanların taktıkları TÜRBANLA da bir sıkıntım yok, hiç olmadı, herkesin kendi inancıdır, tercihidir, SAYGI DUYARIM. Burada söz konusu olan 18 yaşından küçük HUKUKİ İŞLEM EHLİYETİ KISITLI bireylerdir.

Çok çeşitli konularda (evlenme, çocuk sahibi olma, seçme, seçilme, taşınmaz mal satın alma, sözleşme yapma ve dahası) HUKUKİ İŞLEM YAPMA YETKİSİ OLMAYAN, hakkı olmayan bireyler, ÇOCUKLAR söz konusudur. 18 yaşından küçük çocukların ÜNİFORMA dışında türban da dahil FARKLI KILIK KIYAFET ile okula gelmelerini DOĞRU BULMAM. “Çocuğun özgürlüğüdür” diyerek bunun önünü bir kez açtığınız taktirde aynı “çocuğun özgürlüğü” yaklaşımı eğitim kurumlarında bizi hiç istemediğimiz yerlere, gerginliklere, huzursuzluklara götürür.

Üniversite yaşına gelmiş çocukların üniversitelerde türban takmaları, başka bir çok işlemi yapma hak ve özgürlükleri gibi kendi tercihleridir ve ona her zaman saygı duydum, üniversitede türbanlı öğrencilerim oldu ve halen var. Üniversite öncesindeki eğitim kurumlarında türban ya da başka, ister dini sembol isterse değil, farklı kılık kıyafetle okula gelmelerine ve eşitliği simgeleyen ÜNİFORMA kuralının dışına çıkmalarına KARŞIYIM. Bunu HİÇ KIVIRMADAN DÜMDÜZ söylüyorum. Hiç çekinmeden bir şeyi daha söyleyeyim:

Eğer bu talep Türkiye’den geliyorsa bunun DOĞRU OLMADIĞINI Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine de net söylemek gerekir. Türkiye bizim KARDEŞİMİZDİR, insan kardeşinin doğrularını alkışladığı gibi yanlışlarını, doğru bulmadıklarını da kardeşine söyleyebilmelidir.

Kıbrıs’taki Türklük, Müslümanlık, laiklik ve çağdaşlık anlayışı, tarihi, toplumsal geçmişi ile KENDİNE HAS nitelikler taşır ve hepimiz için gurur vericidir. Bunu dahi söyleyemeyecek, buna dahi sahip çıkamayacak, bunun dahi gereğini yapamayacak ve SUSACAKSAK tarih bizi ONURU OLMAYAN bir güruh olarak hatırlayacak ki BUNA MÜSAADE EDEMEYİZ, ETMEYECEĞİZ!!!