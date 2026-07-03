İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyon oranını bir önceki aya göre yüzde 2,29 olarak açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi Aralık ayına göre yüzde 16,95 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,46 değişim gerçekleşti.

İstatistik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,52 ile Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 4.38, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 4,30, Haberleşme ana grubunda yüzde 3,73, Eğitim ana grubunda yüzde 3,47, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 3,10, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 2,52, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 1,00, Ulaştırma ana grubunda yüzde 0,73, Sağlık ana grubunda yüzde 0,50 artış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 1,07, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 0,53 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 485 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 75 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmişti."

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 44,07 Özel Dersane Ücreti (Üniversiteye Hazırlık), yüzde 36,06 Kolakas ve yüzde 35,73 ile Uçak Ücreti (Ercan - Ankara) olarak gösterildi. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 62,74 Karpuz, yüzde 53,37 Kabak ve yüzde 50,31 ile Kavun oldu.

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