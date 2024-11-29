DAÜ’den verilen bilgiye göre, dün saat 10.00’da gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Küçükçekmece İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Özgür Özgenç, Proje Uzmanı ve Okul Müdürü Ömer Faruk Erdoğan, Proje Meslek Lisesi Okul Müdürü Ercan Aksakal ile Öğretmenevi Müdürü ve yetkili sendika Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Ağaca DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Uluslararası, TC ve KKTC Tanıtım Koordinatörü Murat Aktuğralı ile Görsel Medya İşleri Koordinatörü Ş. Serkan Şen hazır bulundu.

Ziyarette DAÜ’de bulunmaktan duyulan memnuniyeti dile getiren Küçükçekmece İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri DAÜ’nün yükseköğretimdeki gelişimini her zaman takip ettiklerini belirttiler. Prof. Dr. Kılıç, Küçükçekmece İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini DAÜ’de ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, her iki kurum arasında yapılabilecek ortak projeler üzerine görüş alışverişi gerçekleştirdiler.

Kısa dönem kurs, sertifika programları, mesleki eğitim ve ilçe genelinden gelecek öğrencilere sunulacak imkanlar ile ilgili konuların görüşüldüğü ziyaret sonunda hediye takdimi gerçekleştirildi.