Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, yargılandığı davadan suçsuz bulunarak beraat etti.

İskele Kaza Mahkemesi'nde oturum yapan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararının ardından mahkeme önünde açıklama yapan Latif, bugün altı yıl gibi uzun bir süreyi kapsayan davanın sonuna geldiklerini belirtti.

Beraat kararından dolayı yargıya teşekkür eden ve duygusallaşan Latif, kararın kamu vicdanı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Yaşanan süreçte çeşitli eleştirilere maruz kaldığını kaydeden Latif, yaşananların kendisini, eşini ve çocuklarını yıprattığını kaydetti.

“Altı senemiz gitti bizim. Eşimle, çocuklarımla, sevenlerimle ve partimle hep eleştirilerin odağı olduk.” diyen Latif, bu konuyla ilgili de son kez konuştuğunu dile getirdi.

Latif, “Bizim yarınlarımıza götüreceğimiz çok hizmetimiz var.” diyerek, Mesarya için canla başla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Latif, "Sirkat, Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat ve Görevi Kötüye Kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyordu.