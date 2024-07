Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, eylül ayından yapılacak kurultayda UBP’nin partiyi geleceğe taşıyacak liderini seçeceğini söyledi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Küçük, Ramazan Adnan'ın sunumuyla Ada TV'de ekrana gelen "Masada" programına katılarak, 21 Eylül’de gerçekleşecek kurultay sürecini değerlendirdi.

Küçük, günün koşullarında bugünkü yönetimde hep birlikte hataları olabileceğini belirterek, “UBP bu ülkenin gelişim ve kalkınmasında en büyük projelerini hayata geçirdi. UBP’nin neden var olduğunu bilerek ve bu sorumlulukla, her üyenin bu sürece katkı koyması gerekir ve birlik beraberlik içinde olması gerekir. UBP’nin kuruluş ve var olma nedenini bilerek hareket ettiğimiz sürece bu ülkeyi yarınlara en iyi şekilde taşırız.” dedi.

Kim kazanırsa kazansın, kamudaki kadrolarda ciddi bir değişime, dönüşüme ihtiyaç olduğunu kaydeden Küçük, “Halkın genel olarak söylediği budur. Unutmamak gerekir ki, kurumlar kalıcıdır bizler geçiciyiz. Önemli olan ülkenin kazanmasıdır.” diye konuştu.

Hasan Küçük, kimseye biat etmediklerini, kimse önünde de bugüne kadar önlüklerini iliklemediklerini ifade ederek, “Bu nettir, bundan asla taviz vermeyiz. Müdahale kelimesi o kadar büyük ve altı boş ki, önce bunu doldurmak gerekir. İddia edildiği gibi durumların her zaman ters teptiğini de hatırlatmak isterim, tarih bunu da göstermiştir. Kıbrıs Türk'ü her zaman için en doğru kararı vermiştir, Ulusa Birlik Partisi üyesi de her zaman tarih boyunca en doğru kararı vermiştir, yine verecektir.” ifadelerini kullandı.

Küçük, halkın önüne yapacaklarını koymak gerektiğini vurguladı.

“Bu ülkenin yetiştirdiği bir genç olarak, ülkeme çok daha fazla etkin, hizmet etme heyecanı içerisindeyim ve hep birlikte mücadele edeceğiz. Önemli olan kendinizi hazır hissetmektir.” diyen Küçük, UBP üyelerinin kurultaya hazır olduğunu, olgunlukla mesajını vereceğini ve kendilerinin de o mesajları alacaklarını belirtti.

Yollarına devam edeceklerini kaydeden Küçük, “Bu kutlu yolculuğumuz, bu mücadelemiz hayat boyu devam etti. Bundan sonra da, artık çok daha etkin hizmet zamanıdır.” dedi.