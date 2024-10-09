Böbrek ve mesane rahatsızlığıyla mücadele eden Nefes Davşan adlı çocuk için yürütülen yardım kampanyasına, katılım çağrısı yapıldı.

Küçük Nefes’in ailesi, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde böbrek ve mesane hastalığıyla boğuşan Nefes için yardım beklediklerini yineledi.

Nefes’in tedavi masraflarının karşılanması amacıyla süren kampanyaya her iki cep telefonu operatöründen “NEFES” yazıp 5668’e mesaj atarak, Nefes’in tedavi masraflarına 250 TL’lik bağış yapabiliyor.

Aynı zamanda Nefes’e yardımcı olabilmek için Halk Bankası'nda Hatice Birinci adına açılan hesaba TR09 0001 2009 89 80 0001 024140 numaralı IBAN üzerinden de bağış yapılabileceği kaydedildi.