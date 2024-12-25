Küçük Kaymaklı şehitleri için bugün Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Çelenklerin şehitler anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, sivil toplum örgütü kurum, kuruluş temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler katıldı.

Şiirlerin okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ruso konuşma yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 61 yıl önce Rumların, Kıbrıslı Türkleri tarih sahnesinden silmek ve adayı Yunanistan’a bağlamak amacıyla acımasız saldırılar düzenlediğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin kahramanlıkla, azim ve kararlılıkla toprakların korumak adına şehit edildiğini dile getiren Tatar, Anavatan Türkiye’nin desteği TMT’nin kahramanlığı ile bugünlere gelindiğini belirtti.

“Geçmişi unutmayacağız, unutturmayacağız” diyen Tatar, “Bugün barış içindeysek bunu şehitlere borçluyuz. onları rahmet ve minnetle anmak vefa duygusu gereğidir” dedi.

“KKTC devleti bizim gözbebeğimizdir” diyen Tatar, bir anlaşma olacaksa KKTC devletinın bu anlaşmanın bir parçası olacağını vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin soykırımdan geçmiş bir halk olduğunu, bedeller ödediğini, şehitler ve kayıplar bulunduğunu söyleyen Tatar, KKTC’nin kutsal bir emanet ve gelecek nesillere aktırılacak bir vasiyet olduğunu belirtti.

-Ruso

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ruso, bir avuç Küçük Kaymaklılı vatanseverin genel olarak Kıbrıs Türk halkının özel olarak Küçük Kaymaklıların özgürlük ve bağımsızlıkları için yaşamlarını verip şehit olduğunu belirtti.

Konuşmasında, Küçük Kaymaklılı şehitler ve kayıpların isimlerine yer veren Ruso, onların aydınlattığı yolda, özgürlük mücadelesini yılmadan sürdüreceklerini dile getirdi.

KKTC devleti çatısı altında, egemen, özgür bir şekilde yaşamanın şehitlere borç ve yükümlülük olduğunu vurgulayan Ruso, “Devletimiz bize şehitlerin emaneti onu yaşatmalıyız, gelecek nesillere geçmişi doğru anlatmalıyız. KKTC vatan olarak kalacaktır. Şehitlerin emanetini çiğnetmeyeceğiz” diye konuştu.

Ruso, mücadelenin devam edeceğini belirtti.