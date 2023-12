Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Dünyanın pek çok ülkesinden önce, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmiş olması Türk milleti için ayrı bir öneme sahiptir. Kadınlarımıza verilen haklar milletimizin kadına verdiği değerin çok önemli bir göstergesidir. Kıbrıs Türk Halkı da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı bu yolda yürümektedir.” dedi.

Küçük, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme seçilme hakkının verilmesinin 89. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türkü'nün Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda emin adımlarla yürüdüğünü belirten Küçük, kadınların bugün demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu kaydetti. Küçük, “Devletin ve çalışma hayatının her kademesinde kadınlarımızın izi vardır. Bugün siyasette her ne kadar istenilen seviyede olmasa da önümüzdeki yıllar içerisinde kadınlarımızın rolü daha da artacaktır.” dedi.

Küçük mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadın, toplumu ayakta tutan temel yapı taşı olan ailenin en önemli unsurudur. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Zira kadınlar, özelde ailenin, genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar.

Fedakârlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınlarımızı, hayatın her alanında etkin bir şekilde görmek, bizleri sevindirmektedir. Bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle kadınlarımızın seçme ve seçilme haklarını kazanmalarını ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”