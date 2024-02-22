Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük,” Türk mühendislerin başarısı olarak bizleri gururlandıran milli muharip uçağı Kaan’ın ilk uçuşu ile onur duyduk” dedi.

Küçük, Türkiye’nin ürettiği milli muharip uçağı Kaan’ın, ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması nedeniyle tebrik mesaj yayımladı. Sadece sanayide ve ekonomide yerlileşmenin yeterli olmadığını belirten Küçük, planlı milli eğitimle yetişecek gençlerin yeni ufuklar açacağı inancını ifade etti.

Küçük, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin milli ve yerli imkânlarla ürettiği milli muharip uçağı Kaan’ın gökyüzü ile buluşması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Türk savunma sanayisine yapılan yatırımların meyvelerini vermesi Türkiye’yi bölgesel güç olmaktan çıkarıp küresel seviyeye getireceğinden eminiz. Kaan’ın 5. nesil savaş uçağı olarak birçok özelliği taşıması hem Anavatan Türkiye’nin hem de KKTC’nin hava savunmasında önemli bir güç oluşturacaktır.

Bu vesileyle Kaan'ın gökyüzü ile buluşmasında emeği geçen başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm katkı koyanlara teşekkürlerimi iletirim.”