Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin korunacağını yinelediğini ve duygularına tercüman olduğunu belirtti.

Küçük, yazılı açıklamasında, Erdoğan’ın BM kürsüsündeki konuşmasıyla kendilerini onurlandırdığını ifade etti. Hasan Küçük, Erdoğan’ın Kıbrıslı Türklerin özden gelen haklarının garanti altına alınması, iki devletli çözüm vizyonunun kabul görmesi ve diğer devletlerin KKTC ile her alanda ilişkiler kurması yönündeki çağrısını selamladı.

Erdoğan’a konuşması için teşekkür eden Küçük açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Erdoğan, 50 yıl boyunca yürütülen federasyon görüşmelerinin bir sonucunun olmadığını ve artık çağdışı kalan bu görüşme metoduna tekrar dönülmeyeceğini, BM kürsüsünden Güney Kıbrıs heyetine ve tüm dünyaya tekrarlamıştır. Burada artık bizlere düşen kendi yolumuzu Anavatanımız Türkiye ile birlikte çizerken bilimsellikten ödün vermeden milli şuur içerisinde çalışmaktır. Bu vesileyle Sayın Erdoğan’a şahsım ve halkın adına teşekkürlerimi sunuyorum.”