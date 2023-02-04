Aslanköy sakinlerinden,Ülfet ve Perihan Mutluay'ın evladı Emre Mutluay hayatını kaybetti.
Küçük Emre'nin cenazesi bugün Düzova camii’nde kılınacak öğle (12:00) namazını müteakip Düzova mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak
Aslanköy sakinlerinden,Ülfet ve Perihan Mutluay'ın evladı Emre Mutluay hayatını kaybetti.
Küçük Emre'nin cenazesi bugün Düzova camii’nde kılınacak öğle (12:00) namazını müteakip Düzova mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak
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