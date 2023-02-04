Kanseri koklayabilen karıncalar… Kanseri koklayabilen karıncalar…

Aslanköy sakinlerinden,Ülfet ve Perihan Mutluay'ın evladı Emre Mutluay hayatını kaybetti.

Küçük Emre'nin cenazesi bugün Düzova camii’nde kılınacak öğle (12:00) namazını müteakip Düzova mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak