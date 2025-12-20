Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, eğitimde siyasetten arındırılmış, bilimsel temelli bir yaklaşımın gerektiğini söyledi.

Hasan Küçük basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Küçük, Kıbrıs Genç TV’de katıldığı programda eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küçük, insanın alışkanlıklarının değiştiğini ve zaman yönetimiyle birlikte en önemli ihtiyacın, toplumu ayakta tutan değerleri korumak olduğunu kaydetti.

Küçük, dünyada eğitim modelleri incelendiğinde üç temel sorunun öne çıktığını belirterek, “Neden değişim ve dönüşüme ihtiyaç vardır, bu süreci planlarken yerel kaynaklarımızı ne kadar mobilize edebiliyoruz, ve insan kaynağını günün ihtiyaçlarına göre hangi becerilerle geliştirebiliyoruz?” dedi.

Eğitim ve öğretim arasındaki farkı vurgulayan Küçük, bilginin aktarılmasının ötesinde içselleştirilmesi ve yeni durumlara uyarlanmasının önemine dikkat çekti.

Eğitimde niyetin yeterli olmadığını ifade eden Küçük, siyasetten arındırılmış ve bilimsel temelli bir yaklaşımın gerekliliğini dile getirdi.

Dünyada “En iyi eğitim sistemi” diye bir kavram olmadığını, her ülkenin kendi koşullarına göre uygulamalar geliştirdiğini belirten Küçük, “Biz çoğu zaman öğretim yapıyoruz, eğitimi ise ihmal ediyoruz” dedi. Küçük, eğitimdeki mevcut durumu eleştirdi.

Değerler eğitimine de ayrı bir önem verilmesi gerektiğini kaydeden Küçük, Çin örneğinde olduğu gibi ortak değerler temelli müfredatların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Meslek liselerindeki öğrencilerin mezun oldukları alanlarda istihdam edilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Küçük, devletin her çocuk için kaynak ayırmasına rağmen bu kaynağın ekonomiye yeterince katma değer olarak dönmediğini belirtti. Küçük, “Eğitim ekonomisini yeniden düşünmek zorundayız” dedi.