Lefkoşa’da ve Gönyeli’de dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri yaya olmak üzere toplam üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Gönyeli’de dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Öğretmenler Sitesi 1. Sokak’ta, Halil Boşnak (E-62), GH 884 plakalı salon araçla, güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolu yaya olarak geçmekte olan Sevinç Kordal’a (K-80) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kordal, ayağında kırık teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

- Lefkoşa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda ise dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, 87 miligram alkollü Mehmet Beşli (E-23), EN 605 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Beşli, yolun sağından çıkarak refüj üzerinden karşı şeride geçti. Bu sırada karşı istikametten gelip batı istikametine doğru seyreden Aras Yücel (E-18) yönetimindeki AA 209 R plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Aras Yücel ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Resul Develioğlu (E-35), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü araç kullanarak kazaya neden olduğu tespit edilen Mehmet Beşli aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kazalar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.