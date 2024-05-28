Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Küçük, mesajında, “Bağımsız Azerbaycan bundan 106. Yılı önce kurularak Müslüman doğunun ilk demokratik cumhuriyeti olmayı başarmıştır” dedi.

Hasan Küçük, Azerbaycan’ın 23 aylık kısa süre zarfında ekonomi, eğitim, din ve vicdan özgürlüğü alanında reformlar yaptığını ve bölgesinde örnek olduğunu belirtti.

Küçük, şunları kaydetti:

“Tüm yurttaşlara eşit haklar, kadınlara seçme hakkı tanınmış ve çağlar ötesi bir reform anlayışına sahip olunmuştur. Azerbaycan kendi para birimini oluşturmuş, Devlet Bankası ve Bakü Devlet Üniversitesi’ni kurmuştur. Türk dili, devlet dili olarak ilan edilmiş ve Rusça eğitim yapılan ortaokullarda, Türkçe eğitim yapılması zorunlu kılınmıştır. Rus işgaliyle başlayan karanlık günler ise Sovyetler Birliği'nden ayrılarak 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını yeniden ilan ederek son bulmuştur. Azerbaycan, geçen 33 yılda ekonomisini ve ordusunu güçlendirerek bölgesinde etkin bir aktör haline gelmiştir. Karabağ zaferiyle hakkı olan coğrafi sınırlarına ulaşan Azerbaycan, Türk Devletleri Teşkilatı’yla da siyasi manevra alanını genişletmiştir. Anavatan Türkiye ile Azerbaycan’ın sarsılmaz dostluğu bizleri de yakından ilgilendirmektedir. KKTC, Azerbaycan ve Türkiye dostluk gurupları gelecekte tanınmamız açısından yeni kapıların açılacağının habercisi olmuştur. Bu vesileyle Azerbaycan’da yaşayan kardeşlerimizin bağımsızlık gününü kutlar şehitlere rağmen gazilere minnetlerimi sunarım.”