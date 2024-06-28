Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki heyet, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği İş ve Yatırım Forumu’na katıldı.

Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Issık Göl'deki etkinliğe Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, KKTC ile Türkmenistan iş dünyası temsilcileri katıldı.

Oda açıklamasına göre, Eurochambres Başkanı Vladimir Dlouhy de Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın davetlisi olarak foruma katılarak konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, beraberindeki heyetle etkinlik öncesi forum kapsamında düzenlenen sergiyi ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Deniz’e, Başkan Vekilleri Ramazan Gündoğdu ve Aziz Limasollu, Yönetim Kurulu Üyesi Alp Cengiz Alp, Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşik etti.

Oda Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, "İş Dünyasında Kadınlar" konulu panelde konuşma yaparak Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi ve projeleri hakkında bilgiler paylaştı.