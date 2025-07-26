Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), uzun süredir halkın ilaca erişiminde ciddi sıkıntılar yaşandığını ve bu sorunlar artık yalnızca teknik bir eksiklik değil, ciddi bir kamu sağlığı krizine dönüştüğünü kaydetti.

KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan, yazılı açıklamasında, sigortalıların, halkın, en temel ilaçlara dahi ulaşamadığını, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eczanelerden eksik olan ilaçlardan da yüzde 20 oranında katkı payı alındığını ifade ederek, bunu “vicdana da akla da sığmaz bir uygulama” olarak niteledi.

“Bu kararın, kamu sağlığı anlayışına tamamen aykırı” olduğunu ifade eden Dalkan, Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulamayla, kamusal sağlık hizmetlerine “darbe” vurduğunu iddia etti.

Sağlık Bakanlığını eleştiren ve “İlaç Takip ve E-reçete” sisteminin henüz devreye alınmadığını ifade eden Dalkan, taleplerini şöyle sıraladı:

“Sağlık Bakanlığı eczanelerinde uygulanan %20 katkı payı uygulaması derhal geri çekilmelidir. İlaç Takip ve e-Reçete sistemi ivedilikle devreye alınmalı ve işler hale getirilmelidir. Sağlığa erişimi engelleyen tüm yapısal sorunlar için gerçekçi, veriye dayalı bir ulusal sağlık planlaması yapılmalıdır. Genel Sağlık Sigortası kamusal sağlığı güçlendirmekle birlikte planlanmalı ve tüm paydaşlarla birlikte oluşturulmalıdır.”