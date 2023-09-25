Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), ‘reçete yolsuzluğu’ olayına ilişkin birlik çatısı altında araştırma komitesi kurulduğunu belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada, birliğin son günlerde ortaya çıkartılan ve adli birimlerce hukuki işlemlerin devam ettiği ‘reçete yolsuzluğu’ olayında hukuki sürecin arkasında, adil ve hakkaniyetli yargılamanın yanında, adli makamlarla iş birliğine açık olduğu kaydedildi.

KTTB yönetim kurulunun olayı yakından takip etmeyi kendine görev bildiği belirtilen açıklamada, olayın birlik yasası çerçevesinde, mesleki etik ve kurallar açısından ayrıca değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu nedenle olaya özel olarak, KTTB çatısı altında bir araştırma komitesi kurulduğu belirtilen açıklamada, kurulan komitenin, Polis Genel Müdürlüğü’nden olayla ilgili ayrıntıları ve kanıtları talep edeceğini, mesleki etik ve kurallar çerçevesinde değerlendirme ve raporlama yapacağını ve yine KTTB yasası çerçevesinde gerekli soruşturmanın yürütülmesiyle yetkili olduğu ifade edildi.

-“ Hekimlik mesleğinin yürütülmesindeki temel faktör, hasta ve hekim arasındaki güven ilişkisi”

Polis ve adli makamların isteği doğrultusunda adli süreçle ilgili teknik konularda destek sağlayabilecekleri belirtilen açıklamada, hekimlik mesleğinin yürütülmesindeki temel faktörün, hasta ve hekim arasındaki güven ilişkisi olduğunun unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“‘Reçete yolsuzluğu’ olayının gündeme gelmesinin ardından hekimler arasında büyük bir üzüntü ve olayın aydınlanmasına yönelik ısrarcı bir istek olduğunu belirtmek isteriz. KTTB üyesi her hekim, hekimlik mesleğinin konumunun ülkemiz için değerinin farkındadır. Bu nedenle meslek örgütümüze üye hekimlerin, meslek etik ve kurallarına aykırı hareketlerinin tespiti ve kanıtlanması halinde, gereğinin yapılması konusunda duruş ve istek içinde olduğunu bildiririz. Üyelerimizin bu duruş ve isteği sayesinde, KTTB yönetim kurulunun KTTB yasası çerçevesinde yürüteceği soruşturma şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirilecek ve polis ile adli makamların isteyebileceği teknik destek sağlanacaktır.

Halkımıza hekimlerin süreç ve konuşulanlarla alakalı üzüntüsünü bir kez daha iletirken, bütün bir hekimlik mesleğinin bu olay üzerinden yıpratılmasındaki tehlikeyi ifade etmek isteriz.”

Açıklamada, olayın şeffaf, adil ve makul bir hızda tamamlanması ve gereğinin yapılması talep edildi.